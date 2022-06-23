Макрон назвал решение ЕС по Украине и Молдавии сигналом для Москвы

Французский лидер Эммануэль Макрон назвал предоставление европейской перспективы Украине, Молдавии и Грузии политическим решением и сигналом для российских властей.

"Признание европейской перспективы Украины, Молдавии и Грузии является сильным сигналом по отношению к России в нынешнем геополитическом контексте, особенно с учётом решения о статусе кандидатов на вступление для Украины и Молдавии", — заявил глава государства в Брюсселе, где проходит саммит Европейского союза.

Напомним, лидеры стран Евросоюза договорились о предоставлении статуса кандидатов в члены сообщества Украине и Молдавии. Об этом заявил председатель Евросовета Шарль Мишель. Он сообщил, что Евросовет решил даровать статус кандидатов в члены ЕС Украине и Молдавии. Кроме того, подобный статус могут предоставить и Грузии, но только после выполнения ряда условий.