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ПАСЕ: РФ должна извиниться перед родственниками погибших при крушении рейса MH17

Мир

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по делу о катастрофе малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, несмотря на то, что ассамблея не имеет никакого отношения к её реальному расследованию.

ПАСЕ: РФ должна извиниться перед родственниками погибших при крушении рейса MH17

ПАСЕ заявила, что, "рейс MH17 был сбит над Украиной в 2014 году ракетой из "Бука", предоставленной военным формированиям, контролируемым Российской Федерацией". Отмечается, что за основу брались доказательства, "которые стали доступными докладчику с помощью украинских и нидерландских властей".

После принятия резолюции Парламентская ассамблея призвала российские власти "добросовестно сотрудничать по продолжающемуся расследованию", в том числе предоставлять "должные данные со спутников и радаров".

При этом в резолюции не говорится о необходимости предоставления данных со спутников США, о которых сообщалось официально и которые Вашингтон отказывается предоставлять следствию.

ПАСЕ также призывает Москву "официально извиниться" перед родственниками погибших при крушении авиалайнера.

Ранее прокуратура Нидерландов потребовала, чтобы суд выдал ордер на арест всех четверых обвиняемых по делу о крушении Boieng (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году. Российская сторона неоднократно отмечала, что обвинение основано на показаниях анонимных свидетелей и постах из социальных сетей.

До этого прокуратура Нидерландов в обвинительном заключении пришла к выводу, что потерпевший крушение на Украине в 2014 году малайзийский Boeing (рейс MH17) был сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" со стороны населённого пункта Первомайский, который находился под контролем ополченцев.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
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