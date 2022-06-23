Украине и Молдавии дали статус кандидата в члены ЕС, Грузии отказали

Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов в члены Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер Люксембурга Ксавье Беттель.

Лидеры Евросоюза проголосовали за предоставление Киеву и Кишинёву статуса кандидатов.

Решение одобрил президент Европейского совета Шарль Мишель. Кстати, Грузии отказали в данном статусе, поскольку государство "не смогло выполнить" ряд условий для его получения.

Правда, не все верят, что Запад как-то серьёзно относится к намерениям Незалежной интегрироваться в Европу. Как сегодня, 23 июня, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, это решение является "бутафорией" и имеет символическое значение.