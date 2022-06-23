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Взгляд: российская армия после Донбасса может двинуться на Одессу

Мир

Союзные силы РФ и ЛДНР после Донбасса могут двинуться на Одессу.

Взгляд: российская армия после Донбасса может двинуться на Одессу

Разгром крупнейшей донбасской группировки ВСУ приближается. Но что будет дальше?

Только вышестоящее руководство знает, что будут делать ВС РФ после полного освобождения Луганской и Донецкой областей. Авторы издания "Взгляд" предположили несколько вариантов развития.

Главными целями специальной военной операции (СВО) являются денацификация, демилитаризация и устранение всех военно-политических угроз для ДНР и ЛНР. Чтобы добиться этих целей, необходимо лишить Украину всего наступательного вооружения, а вся та техника, которая останется, должна быть поставлена на контроль.

"Только физическое уничтожение наступательного вооружения можно считать устранением угрозы ДНР и ЛНР, а также тем украинцам, русским и русскоязычным в других регионах этой страны", — пишут авторы "Взгляда".

Следовательно, уничтожение крупнейшей группировки ВСУ в Донбассе не решит проблемы. Тем более что Запад продолжает анонсировать новые поставки вооружения для Киева.

Есть мнение, что после уничтожения донбасской группировки боеспособность ВСУ обрушится. Авторы "Взгляда" считают, что в таком случае ВС РФ могут направиться в Кривой Рог, Днепропетровск и Запорожье.

"Отдельная история с Харьковом, вокруг которого интенсификация боевых действий неизбежна при любом варианте развития событий. Ну и основное направление — Николаев и далее Одесса", — пишет "Взгляд".

Журналисты полагают, что одесское направление необходимо для создания коридора к Приднестровью и является хабом для поставок вооружения, который необходимо закрыть. По их мнению, разрешение украинского конфликта может затянуться до конца года.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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