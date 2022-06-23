Взгляд: российская армия после Донбасса может двинуться на Одессу

Союзные силы РФ и ЛДНР после Донбасса могут двинуться на Одессу.

Разгром крупнейшей донбасской группировки ВСУ приближается. Но что будет дальше?

Только вышестоящее руководство знает, что будут делать ВС РФ после полного освобождения Луганской и Донецкой областей. Авторы издания "Взгляд" предположили несколько вариантов развития.

Главными целями специальной военной операции (СВО) являются денацификация, демилитаризация и устранение всех военно-политических угроз для ДНР и ЛНР. Чтобы добиться этих целей, необходимо лишить Украину всего наступательного вооружения, а вся та техника, которая останется, должна быть поставлена на контроль.

"Только физическое уничтожение наступательного вооружения можно считать устранением угрозы ДНР и ЛНР, а также тем украинцам, русским и русскоязычным в других регионах этой страны", — пишут авторы "Взгляда".

Следовательно, уничтожение крупнейшей группировки ВСУ в Донбассе не решит проблемы. Тем более что Запад продолжает анонсировать новые поставки вооружения для Киева.

Есть мнение, что после уничтожения донбасской группировки боеспособность ВСУ обрушится. Авторы "Взгляда" считают, что в таком случае ВС РФ могут направиться в Кривой Рог, Днепропетровск и Запорожье.

"Отдельная история с Харьковом, вокруг которого интенсификация боевых действий неизбежна при любом варианте развития событий. Ну и основное направление — Николаев и далее Одесса", — пишет "Взгляд".

Журналисты полагают, что одесское направление необходимо для создания коридора к Приднестровью и является хабом для поставок вооружения, который необходимо закрыть. По их мнению, разрешение украинского конфликта может затянуться до конца года.