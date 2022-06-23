Эксперт допустил подписание ЕС 20-летнего контракта с Катаром на поставку СПГ

Ведущий научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Борис Долгов прокомментировал Pravda.Ru сообщение Bloomberg о том, что Катар предложит Евросоюза контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) сроком на 20 лет.

"Вероятно, с точки зрения Катара 20-летний контракт выгоден для него. Возможно, это так, поскольку цены конъюнктурные, цены рынка энергоносителей могут меняться и в сторону повышения, и в сторону понижения. Наверно такая ситуация не устраивает Катар, которому выгодны сейчас такие долгосрочные контракты", — заявил Долгов.

Он считает, что на фоне отказа Евросоюза от российского топлива, предложение Катара может оказаться вполне привлекательным для Брюсселя.

"После того, как европейские страны отказались от российского импорта газа, Катар стал таким одним из наиболее значимых экспортёров энергоносителей. Возможно, европейские страны пойдут на уступки в отношении контрактов с ним", — сказал собеседник издания.

В четверг, 23 июня Bloomberg сообщил, что Катар может потребовать от Евросоюза подписания долгосрочного контракта на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа.