Боррель заявил о нежелании ЕС прекращать транзит грузов между РФ и Калининградом

ЕС не хочет блокировать транзит грузов между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что не считает ситуацию с Калининградом блокадой и вообще выступает против прекращения трафика между Россией и регионом.

"Но в то же время мы хотим, чтобы меры контроля предотвращали любые попытки уклониться от санкций, не препятствуя коммерческому трафику", — цитирует дипломата издание Open.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Москву дать практический, а не дипломатический ответ на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву.