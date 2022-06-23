ЕС не хочет блокировать транзит грузов между Россией и Калининградской областью, заявил верховный комиссар Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он сказал, что не считает ситуацию с Калининградом блокадой и вообще выступает против прекращения трафика между Россией и регионом.
"Но в то же время мы хотим, чтобы меры контроля предотвращали любые попытки уклониться от санкций, не препятствуя коммерческому трафику", — цитирует дипломата издание Open.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Москву дать практический, а не дипломатический ответ на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву.
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