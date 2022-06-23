Читатели Die Welt предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом

Читатели немецкой газеты Die Welt предрекли Германии бунты из-за ситуации с газом.

Немцы резко отреагировали на решение министра экономики и вице-канцлера Роберта Хабека объявить вторую стадию плана чрезвычайной ситуации по газу. Он заявил, что власти хотят представить "аукционную модель экономии", которая позволит предприятиям отрасли снова закупать топливо. При этом также будут введены вознаграждения за отказ от газа.

Многие пользователи заявили, что ФРГ пришлось принимать такие меры только из-за последствий собственных решений.

Комментатор Frank S написал, что ему интересно будет посмотреть на Шольца и Хабека, когда люди начнут выражать своё недовольство зимой на улице, потому что там будет теплее, чем дома. Пользователь Gabriele S написала, что никогда не выходила на демонстрации, но она выступит против действующей власти.

"Северный поток — 2" американцам не нужен. Как и наши зеленые. И теперь происходит это. И всё во имя спасения Украины! Браво. Наше правительство вредит нашей стране", — написал Karsten D.

Wolf B заявил, что к энергетическому кризису привели лояльное отношение Германии к США и провальная зеленая внешняя политика. По его мнению, дипломатия стала для властей ФРГ незнакомым словам, а всё, что они хотят, – навредить России, несмотря на то, какие последствия будут для Германии. Комментатор Meike H написал, что нечего удивляться происходящему. Он отметил, что если долго кого-то пинать, то в какой-то момент этот кто-то ответит или вовсе уйдёт.

"Виновата только наша власть! Ввести санкции против России и оставить "Северный поток — 2" закрытым? Отличная идея! Ему лучше детские книжки писать, чем в министра экономики играть!" — написал heinz-bernd K.