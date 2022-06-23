Украина уговорила Германию передать ей систему ПВО IRIS-T

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия направит Киеву систему противовоздушной обороны IRIS-T.

В беседе с изданием "Укринформ" дипломат рассказал, что украинской стороне удалось заключить контракт с компанией Diehl Defence, которая производит IRIS-T, на закупку первой системы ПРО. Причём Берлин сам оплатит это вооружение, стоимость которого составляет 178 миллионов евро.

Также Мельник выразил надежду, что Германия передаст Украине 10 IRIS-T. Посол назвал эти системы противовоздушной обороны одними из самых "крутых" в мире.

Кроме того, Киев рассчитывает получить 100 немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, отметил Мельник.

"Ожидаю "зеленого света" из Берлина на приобретение 100 новых САУ Panzerhaubitze 2000, соответствующее предложение мы уже получили от немецкой промышленности", — сообщил посол.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы страны получили немецкие гаубицы Ph2000.