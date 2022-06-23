Политолог Ведруссов уверен, что Тайвань будет реинтегрирован с КНР к съезду КПК

Политолог, директор аналитического центра "Стратег-PRO” Александр Ведруссов убеждён, что лидеру Китая просто необходимо предъявить гражданам Тайвань, чтобы остаться на новый срок.

Ведруссов выразил надежду на то, что мы доживём до того мира, когда точка зрения США не будет волновать никого. Политолог считает, что возвращение Тайвани для Китая — вопрос ближайшего времени.

"Тайвань должен, всё-таки, быть реинтегрирован с Китаем к очередному съезду КПК. Логика простая. Си хочет остаться на новый срок. У них каждые десять лет смена поколений. Ему надо что-то предъявить", — объяснил Ведруссов.

Эксперт предположил, что конституционный порядок на Тайване будет восстановлен Китаем.

Ранее оборонное ведомство Тайваня сообщило, что 29 военных самолетов китайской армии вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны страны.