Премьер Албании заявил о разочаровании в ЕС: "В этом доме что-то не в порядке"

Руководитель правительства Албании Эди Рама сообщил, что более 20 членов Европейского союза выступили за обсуждение принятия республики и Северной Македонии в объединение, но Болгария наложила вето на переговоры по этой теме.

Как подчеркнул премьер-министр, страны-союзницы показали "полную беспомощность". Албанский политик добавил, что разочаровался в Евросоюзе.

"В этом доме что-то крайне не в порядке", — сказал Рама во время саммита лидеров ЕС.

Ранее чиновник прокомментировал желание членов объединения предоставить Украине статус кандидата. Албания является им уже девять лет, Северная Македония — 17 лет, напомнил премьер.