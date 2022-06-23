Руководитель правительства Албании Эди Рама сообщил, что более 20 членов Европейского союза выступили за обсуждение принятия республики и Северной Македонии в объединение, но Болгария наложила вето на переговоры по этой теме.
Как подчеркнул премьер-министр, страны-союзницы показали "полную беспомощность". Албанский политик добавил, что разочаровался в Евросоюзе.
"В этом доме что-то крайне не в порядке", — сказал Рама во время саммита лидеров ЕС.
Ранее чиновник прокомментировал желание членов объединения предоставить Украине статус кандидата. Албания является им уже девять лет, Северная Македония — 17 лет, напомнил премьер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.