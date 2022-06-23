Зеленский: есть усталость от происходящего на Украине

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, многие люди говорят о своей усталости от затяжного конфликта, в том числе и те, кто не имеет никакого отношения к боевым действиям.

"Усталость от темы в…* есть и среди других государств, и внутри страны — в тех регионах, которые находятся вдали от боевых действий", — сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что "люди забывают" о том, как себя вести, когда происходит "попадание под обстрелы".

Ранее в офисе Зеленского дали свой прогноз по поводу того, как дальше будут развиваться события в Северодонецке.

Команда украинского лидера полагает, что ВСУ проиграют битву за этот город до конца июня. А ещё через неделю украинским военным придётся оставить и Лисичанск.

В кулуарах киевских властей говорят, что сейчас ведётся подготовка общественности к тому, что Лисичанск и Северодонецк будут "потеряны", а украинские военные начнут массово сдаваться в плен.

*По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.