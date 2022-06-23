Во дворах Одессы появились пророссийские граффити

После полного запрета на преподавание русского языка во дворах Одессы стали появляться пророссийские граффити на стенах домов. Об этом написал в своих соцсетях военный журналист Юрий Котенок.

Репортёр поделился несколькими снимками из типичных одесских двориков. На всех кадрах видна одна и та же надпись: "Одесса — это Россия".

На данный момент пока неизвестно, кто это сделал и как отреагировали власти города у моря.

Ранее директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Лончак заявил, что с 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу даже факультативно.