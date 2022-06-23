По мнению политолога Сергея Кургиняна, украинский конфликт - это уже вторая попытка Запада полностью и "окончательно решить русский вопрос".
Эксперт считает, что первой попыткой уничтожить Россию стала война в Чечне.
"Первый раз уничтожить Россию хотели через Чечню, Украина — второй", — приводит слова Кургиняна издание NVL.
Эксперт обратил внимание, что информационная война против РФ в период войны в Чечне велась теми же лицами, которые методично разваливали СССР, действуя по заранее согласованному плану, который должен был в дальнейшем по кускам сделать Россию частью Европы. Кургинян напомнил, что российский лидер Владимир Путин не дал претворить Западу эти планы в жизнь.
"Государство надо поддержать, иначе не будет новых страниц русской истории", — добавил Кургинян.
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