Глава Еврокомиссии: "Украина проходит через ад из-за желания вступить в ЕС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что из-за желания Киева вступить в Евросоюз, Украина "проходит через ад".

"Украина проходит через ад по простой причине: из-за своего желания вступить в ЕС", — отметила она.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что с высокой долей вероятности Украина станет членом Евросоюза.

"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", — так Байден ответил на вопрос, уверен ли он в том, что Украина получит членство в ЕС.

Кроме того, лидер Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж готов переступить через международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.