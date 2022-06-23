Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что из-за желания Киева вступить в Евросоюз, Украина "проходит через ад".
"Украина проходит через ад по простой причине: из-за своего желания вступить в ЕС", — отметила она.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что с высокой долей вероятности Украина станет членом Евросоюза.
"Я думаю, очень вероятно, что это произойдет", — так Байден ответил на вопрос, уверен ли он в том, что Украина получит членство в ЕС.
Кроме того, лидер Франции Эммануэль Макрон отметил, что Париж готов переступить через международные нормы на фоне украинского конфликта и предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.
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