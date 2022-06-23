Политолог Асафов: статус кандидата в ЕС ничего не даст Украине

При получении Украиной статуса кандидата в Евросоюз для неё ничего не изменится. Это не имеет никакой ценности, страны ЕС просто хотят показать таким образом солидарность с Киевом. Такое мнение высказал политолог Александр Асафов.

Эксперт уверен, что присвоение Украине статуса кандидата в ЕС не нужно воспринимать серьёзно. Европейские лидеры готовы на этот шаг, чтобы продемонстрировать мировой общественности хоть какие-то действия, направленные против РФ, учитывая то, что все остальные не возымели того эффекта, на который рассчитывали их инициаторы.

"Просто сейчас все понимают, что необходимо принимать политически окрашенные решения, демонстрировать поддержку Украине. Уже очевидно, что никакого продвижения НАТО по Швеции и Финляндии в ближайшей перспективе не будет, санкции не возымели того эффекта, на который все рассчитывали, поэтому обществу необходимо дать хоть что-то. Хоть вручение статуса кандидата Украине и Молдавии", — сказал Асафов в беседе с Lenta. ru.

Также политолог подчеркнул, что в случае с каждой отдельно взятой страной-кандидатом в ЕС будут действовать по-разному.

Асафов напомнил, что с момента получения страной статуса кандидата в ЕС до непосредственного членства организации может пройти много времени. Наглядный пример этому — Турция, которая получила статус кандидата более 20 лет назад, и до сил пор не стала членом ЕС.