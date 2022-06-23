"Граты": суд над Медведчуком пройдёт в закрытом режиме на западе Украины

Суд над украинским политиком Виктором Медведчуком, которого обвиняют в госизмене, пройдёт в закрытом режиме на западе страны во Львове. Об этом сообщают "Граты".

По информации украинского издания, судья Лычаковского районного суда Львова утвердил такое решение на подготовительном заседании, которое состоялось 22 июня.

"Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — сказано в материале.

Отмечается, что задержанный украинский политик вместе со своими адвокатами участвует в процессе, организованном во Львове, по видеосвязи из Апелляционного суда Киева. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ранее ходатайствовали о таком формате работы.

12 апреля стало известно, что представители СБУ задержали Медведчука. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт ареста и предложил России обменять политика на пленных украинских военных.