Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Defence Journal: база на Змеином заменила ЧФ России крейсер "Москва"
Билан о смерти Шатунова: "Его добила вся эта история с судами"
ВСУ продолжают разбивать жилые дома в Донецке
Ходарёнок: из-за нехватки военной помощи Запада ВСУ действуют как террористы
Ищенко: США не хотят воевать и не нападут на Россию
"Отважные" прорвались к Лисичанску: опорный пункт в Белой горе захвачен
Колония в Башкирии объявила тендер на покупку "водного банана" для катания
Разин удалил пост о планах судиться с Юрием Шатуновым после его смерти
Мать погибшего зацепера предупредила об опасности сообществ экстремалов

"Граты": суд над Медведчуком пройдёт в закрытом режиме на западе Украины

Мир

Суд над украинским политиком Виктором Медведчуком, которого обвиняют в госизмене, пройдёт в закрытом режиме на западе страны во Львове. Об этом сообщают "Граты".

"Граты": суд над Медведчуком пройдёт в закрытом режиме на западе Украины

По информации украинского издания, судья Лычаковского районного суда Львова утвердил такое решение на подготовительном заседании, которое состоялось 22 июня.

"Процесс начался 15 июня. Сам Медведчук также просил провести его в закрытом режиме", — сказано в материале.

Отмечается, что задержанный украинский политик вместе со своими адвокатами участвует в процессе, организованном во Львове, по видеосвязи из Апелляционного суда Киева. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ранее ходатайствовали о таком формате работы.

12 апреля стало известно, что представители СБУ задержали Медведчука. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил факт ареста и предложил России обменять политика на пленных украинских военных.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе

Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.

Комбат Ходаковский: боевики ВСУ применяют новую тактику в Донбассе
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ не могут предотвратить обстрелы Донецка из-за возможных жертв
Мир. Новости мира
InsideOver: Путин тремя фактами о ВС РФ сделал предупреждение странам Запада
Мир. Новости мира
ВС РФ освободили осквернённый неонацистами детский лагерь под Славянском
Юрий Панков Денацификация "Памяти народа": генпрокуратура проверила патриотические сайты Юрий Панков Людмила Черткова Московская неделя моды обнажила острые проблемы "стильного импортозамещения" Людмила Черткова Любовь Степушова Россия даст воду, Америка набьёт элите кошелёк. Выбор за народом Казахстана Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Spiegel: Рэй Далио заявил, что США не смогут избежать войны с Китаем и Россией
Мир. Новости мира
Junge Welt: ФРГ вновь готова применить "климатического убийцу" в борьбе с РФ
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ выжигает ТОС-1А "Солнцепёк" позиции ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Разин удалил пост о планах судиться с Юрием Шатуновым после его смерти
Мать погибшего зацепера предупредила об опасности сообществ экстремалов
Росгвардия захватила танк Т-72 украинской армии в Донбассе
ВС РФ поразили взводы РСЗО и артиллерии ВСУ, которые обстреливали Донецк
Армия РФ уничтожила на Украине новый взвод американских гаубиц М-777
Простаков: Россия и ЕС вступили в газовую войну
Клавишник "Ласкового мая": я говорил с Шатуновым два дня назад
Бизнесмена избили в Подмосковье из-за символа СВО на куртке
"Граты": суд над Медведчуком пройдёт в закрытом режиме на западе Украины
Пригожин предложил антироссийским журналистам съездить на Донбасс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников