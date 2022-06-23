Руководитель правительства Албании Эди Рама заявил, что гражданам Украины не стоит сильно радоваться предоставлению статуса кандидата в Европейский союз.
"Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять", — напомнил премьер-министр республики в ходе саммита лидеров ЕС.
Хоть и Рама положительно оценил намерение чиновников дать Украине статус кандидата, политик призвал жителей страны "не питать больших иллюзий".
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что украинский парламентарий Давид Арахамия посетил Европу и США с требованием не позволить Тбилиси стать частью ЕС.
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