Премьер Албании предупредил Киев: "Северная Македония кандидат в ЕС уже 17 лет"

Руководитель правительства Албании Эди Рама заявил, что гражданам Украины не стоит сильно радоваться предоставлению статуса кандидата в Европейский союз.

"Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания — девять", — напомнил премьер-министр республики в ходе саммита лидеров ЕС.

Хоть и Рама положительно оценил намерение чиновников дать Украине статус кандидата, политик призвал жителей страны "не питать больших иллюзий".

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что украинский парламентарий Давид Арахамия посетил Европу и США с требованием не позволить Тбилиси стать частью ЕС.