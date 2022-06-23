Подоляка раскрыл план Польши по Украине: будет ждать до последнего

В случае распада Украины Польша попытается взять как можно больше украинских земель. Однако по реакции стран НАТО видно, что Североатлантический альянс не будет в это влезать, что Североатлантический альянс не будет в это влезать, а польской армии придётся воевать с Россией одной. Такое мнение высказал журналист и блогер Юрий Подоляка.

Поляки будут соизмерять свои возможности с тем, чтобы оторвать как можно большие куски от Украины, заметил эксперт.

Он добавил, что формально Польша может претендовать на территории до линии Збруча, по которой проходила старая граница до 1939 года, объявив, например, преступным пакт Молотова-Риббентропа.

"Я пока вижу схему примерно такую: Польша будет ждать до последнего. Она, естественно, будет помогать ВСУ, держа нож за пазухой, до того момента, пока украинское государство не начнёт рассыпаться как Афганистан, который пал буквально за считанные недели. Как только это произойдёт, Польша мгновенно заходит на эти территории и пытается их удержать, причём при помощи объявления референдумов", — заключил журналист в интервью БелТа.

Ранее экс-депутат Рады Кива заявил, что Польша готовится зайти на Западную Украину в конце июля.