Чернышов: украинцев ждёт сверхсложная зима, тепло придётся экономить

Украинцев ожидает "сверхсложная" зима, поэтому подготовку к холодному сезону нужно начинать уже сейчас. Об этом заявил глава Минрегиона Украины Алексей Чернышов.

По его словам, от каждого жителя Украины будет зависеть то, как страна переживёт грядущую зиму.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Готовиться к холодам надо как раз сейчас", — отметил Чернышов.

Как пояснил министр, отопительный сезон на Украине начнётся своевременно, но жителям страны придётся экономить тепло. Он добавил, что оптимальная температура в доме должна составлять 18-20 градусов, как в квартирах "бережливых европейцев".

Чернышов также подчеркнул: власти Украины не планируют изменять тарифы на тепло.

Ранее экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждане столкнутся с тяжелейшей зимой, если боевые действия затянутся до холодного сезона.