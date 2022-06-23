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Чернышов: украинцев ждёт сверхсложная зима, тепло придётся экономить

Мир

Украинцев ожидает "сверхсложная" зима, поэтому подготовку к холодному сезону нужно начинать уже сейчас. Об этом заявил глава Минрегиона Украины Алексей Чернышов.

Чернышов: украинцев ждёт сверхсложная зима, тепло придётся экономить

По его словам, от каждого жителя Украины будет зависеть то, как страна переживёт грядущую зиму.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Готовиться к холодам надо как раз сейчас", — отметил Чернышов.

Как пояснил министр, отопительный сезон на Украине начнётся своевременно, но жителям страны придётся экономить тепло. Он добавил, что оптимальная температура в доме должна составлять 18-20 градусов, как в квартирах "бережливых европейцев".

Чернышов также подчеркнул: власти Украины не планируют изменять тарифы на тепло.

Ранее экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждане столкнутся с тяжелейшей зимой, если боевые действия затянутся до холодного сезона.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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