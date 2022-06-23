Си Цзиньпин призвал прекратить расширение военных союзов: "Слепая вера в силу"

Украинский конфликт может спровоцировать беспрецедентную угрозу безопасности во всём мире, заявил китайский лидер Си Цзиньпин. По его словам, европейские страны продолжают "слепо верить", что ситуацию можно разрешить расширением военных союзов.

Лидер КНР в очередной раз подчеркнул, что Китай сохраняет нейтралитет в контексте украинского конфликта.

"Украинский кризис снова забил тревогу человечества. Страны наверняка столкнутся с трудностями в плане безопасности, если будут слепо верить в свою силу, расширять военные союзы и искать собственную безопасность за счёт других", — заявил Си Цзиньпин на брифинге.

По словам китайского лидера, не приведёт ни к чему и введение новых санкций, потому что рестрикции могут отразиться "бумерангом" по странам, которые их вводят.