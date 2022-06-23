Подоляка: США и Британия не допустят свержения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский — это марионетка Запада. Реально он уже не отвечает даже за собственную безопасность и продержится только до тех пор, пока его поддерживают США и Великобритания. Его даже убьют тогда, когда этого захотят британцы или американцы, чтобы он выступил в роли жертвы. Такое мнение высказал блогер и журналист Юрий Подоляка.

Эксперт считает, что между военными и Офисом президента Украины давно назревает конфликт и нельзя исключить вариант государственного переворота. Блогер провёл аналогии с заговором генералов против Гитлера в 1944 году, который успехом не увенчался.

По словам Подоляки, сейчас также офицеры украинской армии видят, что их просто отправляют на убой. И среди них может возникнуть идея сместить Зеленского. Однако это мало что даст, полагает журналист.

"Ну, вот сместили они Зеленского, а дальше что? Понятно, что Британия и США этого не допустят, как могут. А разведка у них работает очень хорошо. Скорее всего, этих генералов арестуют и посадят либо пристрелят, катастрофу им устроят", — предположил аналитик в интервью БелТа.