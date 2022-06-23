Гурский: США заигрались в санкции и подорвали свою идеологическую основу

Директор Института экономики НАН Василий Гурский считает, что Соединённые Штаты заигрались в санкции, тем самым подорвав свою идеологическую основу.

"Дело в том, что санкционная политика США имеет очень глубинную идеологическую подоплеку. Они традиционно считают себя исключительной нацией, причем у них такая "религиозная" миссия — нести свет демократии и рыночности во все остальные страны именно под контролем США", — отметил он.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев заявил, что антироссийские санкции ударили по положению США в мире.

"Здесь я могу согласиться с президентом Владимиром Путиным, который сказал, что экономические санкции — это оружие обоюдоострое, которое действует и на тех, кто эти санкции ввёл, и на тех, кто их получил", — заключил он.