"Гуаньча": за Калининград маленькую Литву пустят в расход

Китайские эксперты недоумевают, как Литве могло прийти в голову блокировать российский транзит в Калининград: это же чистое самоубийство по указке США.

По словам автора материала в издании "Гуаньча", Литва ведет себя скандально. У Китая был конфликт с Вильнюсом в конце 2021 года из-за открытия представительства Тайваня. Эксперты Поднебесной открыто называют Литву "мусорной страной” со свалки истории.

Такие резкие заявления прозвучали на страницах проекта, созданного при поддержке Шанхайского института стратегических исследований и "отражающим официальную точку зрения власти при более вольном изложении материалов".

По большому счету, Литва — страна, размеры которой меньше, чем у любой провинции РФ или Китая, — смеет провоцировать таких гигантов, как обе перечисленные страны.

Ценность ее равна практически нулю, но для США это союзник, способный утраивать провокации и скандалы международного уровня. В прошлом году представитель МИД КНР Чжао Лицзянь пояснил, что Литва "давно перешла на темную сторону" и в конце концов может быть даже … уничтожена.

Авантюра с непредсказуемыми последствиями

В настоящее время Литва блокирует Калининградскую область, что само по себе авантюра с непредсказуемыми последствиями. Власти Литвы делают словно ставку в карточной игре ради одобрения США, подчеркнул автор статьи.

Напомним, с 18 июня приостановлен транзит ряда грузов, подпадающих под санкции ЕС. На практике это означает, что Калининград не может получать цемент, металл и некоторые жизненно важные товары из России и Белоруссии по железной дороге.

Со своей стороны, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 22 июня, что контрмеры России будут включать в себя:

непризнание за Литвой статуса независимого государства, то есть признание незаконным ее выход из Советского Союза;

Россия также будет оспаривать включение Литвы в ЕС, требовать вернуть Клайпедский порт, что сразу подорвет позиции страны как члена НАТО (территориальный спор);

возможны и военные меры.

По сути, со стороны Прибалтики налицо попытка развязать новую войну.

Штатам выгоден второй фронт России

С точки зрения Китая, Литва ведет себя катастрофически, нарушая все возможные соглашения. Сам выбор цели — город, который изначально был стратегической военной крепостью Советского Союза, говорит, что планы у натовских стратегов обширные.

В регионе размещено стратегическое вооружение — ракеты "Искандер" (скорее всего, с ядерными боеголовками), ЗРК С-400, а также ракеты малой и средней дальности и другое оружие. Теперь Россия может укрепить Калининград только через Белоруссию, которая будет предельно осторожной, несмотря на прямые союзнические обязательства.

При этом, блокируя Калининградскую транспортную магистраль, Штаты уничтожают логистический коридор между Китаем и Евросоюзом. Испортить дальше международные отношения решительно невозможно, но Вашингтон останавливаться не собирается.

Конечно, согласно международному праву, абсолютно все страны должны иметь возможность попасть в свои эксклавы и могут расценить воспрепятствование реализации этого права как намеренную агрессию.

Но… Штатам выгоден второй фронт России, но фактически этим они подставляют под удар прежде всего столь послушные им страны Балтии. США часто практикуют выбрасывать страны как отработанный материал, Литву может ждать такая же незавидная участь.

"Ставка будет сделана на полное поражение Литвы"

Впрочем, британский телеканал BBC-2 несколько лет назад уже выступал с реалити-шоу "Третья мировая война: в командном пункте". В программе, где участвовали настоящие военные, чиновники и политики, разыгрывался сценарий — "русских стали обижать в Латвии, после чего путинские "повстанцы" захватывают 20 городов и пытаются организовать аналог крымского референдума.

В Латвию входят защитники — армия РФ, но за ее вытеснение берутся США и Великобритания. Итог — обмен ядерными ударами между РФ и США.

"Военные эксперты уже больше двадцати лет говорят о том, что блокада Калининграда — наиболее реалистичный вариант сценария начала Третьей Мировой" — напоминает в своем видеоролике публицист Егор Холмогоров. "НАТО руками своего члена, Литвы, начинает транспортную блокаду российского эксклава. В ответ союзные Россия и Белоруссия пробивают так называемый Сувалкский коридор", — напоминает он обсуждаемые ЕС и альянсом сценарии.

"Если дело дойдет до войны, то пробивать узкий коридор, в котором нас ждут и который, конечно, будет хорошо укреплен, никто не станет. Ставка будет сделана на полное поражение Литвы и прекращение её волнений. Это уже будет не Сувалкский коридор, а Виленский и Ковенский. Да и вообще никаких "коридоров" тогда уже не будет", — заключил он.