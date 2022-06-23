FT: власти Германии опасаются, что Россия полностью прекратит поставки газа

Власти Германии опасаются, что РФ в период ежегодного техобслуживания "Северного потока" полностью прекратит поставки голубого топлива в страну. Об этом пишет Financial Times.

По информации издания, сейчас трубопровод закрыт на ремонт. В статье сказано, что прекращение газовых поставок подорвёт усилия правительства ФРГ по наполнению хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона.

"Чиновники в Германии опасаются, что "Газпром" может полностью остановить поставки газа", — подчёркивает FT.

Как отметили источники издания, газохранилища в ФРГ заполнены на 58 процентов. При этом власти ФРГ требуют, чтобы к 1 ноября этот показатель увеличился до 90 процентов.

Ранее руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что европейские страны должны быть готовы к полному прекращению экспорта российского газа уже этой зимой.