Власти Германии опасаются, что РФ в период ежегодного техобслуживания "Северного потока" полностью прекратит поставки голубого топлива в страну. Об этом пишет Financial Times.
По информации издания, сейчас трубопровод закрыт на ремонт. В статье сказано, что прекращение газовых поставок подорвёт усилия правительства ФРГ по наполнению хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона.
"Чиновники в Германии опасаются, что "Газпром" может полностью остановить поставки газа", — подчёркивает FT.
Как отметили источники издания, газохранилища в ФРГ заполнены на 58 процентов. При этом власти ФРГ требуют, чтобы к 1 ноября этот показатель увеличился до 90 процентов.
Ранее руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что европейские страны должны быть готовы к полному прекращению экспорта российского газа уже этой зимой.
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