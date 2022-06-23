Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением немецкого канцлера Олафа Шольца с "ливерной колбасой".
Дипломат намерен лично извиниться перед главой правительства ФРГ, заявил он журналу Der Spiegel.
"Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием", — приводит слова Мельника газета.
С начала СВО заявления посла Украины неоднократно возмущали немецкую общественность и дипломатию. Его заявление о "ливерной колбасе" в адрес канцлера Олафа Шольца (СДПГ) вызвало в мае дипломатические конфликты между Киевом и Берлином. Теперь Мельник хочет лично извиниться перед политиком, пишет издание.
Напомним, ранее украинец назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа того посетить Киев. В бундестаге после этого потребовали выслать Мельника из страны.
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