Посол Мельник извинился перед Шольцем и взял "ливерную колбасу" обратно

Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что сожалеет в связи с допущенным им некорректным сравнением немецкого канцлера Олафа Шольца с "ливерной колбасой".

Дипломат намерен лично извиниться перед главой правительства ФРГ, заявил он журналу Der Spiegel.

"Разумеется, я сожалею в связи с этим высказыванием", — приводит слова Мельника газета.

С начала СВО заявления посла Украины неоднократно возмущали немецкую общественность и дипломатию. Его заявление о "ливерной колбасе" в адрес канцлера Олафа Шольца (СДПГ) вызвало в мае дипломатические конфликты между Киевом и Берлином. Теперь Мельник хочет лично извиниться перед политиком, пишет издание.

Напомним, ранее украинец назвал Шольца "обиженной ливерной колбасой" из-за отказа того посетить Киев. В бундестаге после этого потребовали выслать Мельника из страны.