Минобороны Латвии: стоит запастись водой и продуктами на случай военной агрессии

Министерство обороны Латвии порекомендовало гражданам страны закупиться продуктами и водой на случай военной агрессии против республики. Так, по мнению властей, каждый должен иметь дома запас как минимум на 72 часа.

Кроме того, должен быть запас медикаментов и предметов первой необходимости.

"Также рекомендуется регулярно освежать свои знания об оказании первой помощи и заранее договориться с близкими о необходимых действиях при наступлении кризисной ситуации", — говорится на официальном сайте Министерства.

О какой конкретно военной угрозе идёт речь и почему гражданам необходимо иметь запасы именно на трое суток, ведомство не уточнило.