Министерство обороны Латвии порекомендовало гражданам страны закупиться продуктами и водой на случай военной агрессии против республики. Так, по мнению властей, каждый должен иметь дома запас как минимум на 72 часа.
Кроме того, должен быть запас медикаментов и предметов первой необходимости.
"Также рекомендуется регулярно освежать свои знания об оказании первой помощи и заранее договориться с близкими о необходимых действиях при наступлении кризисной ситуации", — говорится на официальном сайте Министерства.
О какой конкретно военной угрозе идёт речь и почему гражданам необходимо иметь запасы именно на трое суток, ведомство не уточнило.
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