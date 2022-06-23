Экономист Стиглиц: Запад может проиграть холодную войну КНР и России

Запад развязал новую холодную войну против России и Китая, в попытке защитить статус гегемона, а не мировые ценности, заявил американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц.

Как подчеркнул эксперт, Запад рискует проиграть эту битву. По словам Стиглица, попытка США преподнести нынешнюю ситуацию как "конфронтацию между демократией и авторитаризмом" не увенчается успехом на фоне двойных стандартов. Как пример эксперт привёл Саудовскую Аравию, где американцы повсеместно нарушают права человека.

"Такое лицемерие наводит на мысль, что на карту действительно поставлена, по крайней мере частично, глобальная гегемония, а не ценности", — пояснил экономист в статье для Scheerpost. — Соединённые Штаты, похоже, вступили в новую холодную войну как с Китаем, так и с Россией".

По мнению Стиглица, США тягаться с Китаем бессмысленно и КНР опередит Штаты в экономической гонке.