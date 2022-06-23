Пушков: Польша покупает газ из РФ через Германию, вопреки своей позиции

Власти Польши продолжают покупать российский газ реверсом из ФРГ, хотя постоянно сообщают об энергетической независимости от Москвы, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул: недавно представитель правительства Польши Пётр Наимский объявил, что его страна выживет без поставок голубого топлива из РФ.

"В Варшаве заявили, что страна способна выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает его реверсом из Германии", — отметил сенатор.

Пушков обратил внимание на то, что Варшава всё-таки предпочитает пользоваться газом из России, несмотря на свою агрессивную риторику.

27 апреля компания "Газпром" приостановила экспорт топлива в Польшу из-за неоплаты. После отключения прямых поставок российского газа, Варшава сразу начала закупать его из ФРГ путём реверса, приобретая по 30 миллионов кубометров в сутки.