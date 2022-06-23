Николай Стариков: Одесская область очень просит её освободить

Последние решения властей Одесской области упрямо наводят на мысль, что региону срочно требуется денацификация, уверен российский публицист Николай Стариков.

Одесские власти решили, что школьники региона больше не нуждаются в русском языке и литературе. Такое заявление сделал директор Департамента образования и науки местной ОВА Александр Лончак.

Со следующего года эти предметы будут полностью убраны из школьной программы. За лето библиотеки учебных заведений должны избавиться от соответствующих учебников.

Стариков отметил, что русский язык нельзя будет изучать даже в качестве факультатива, он будет полностью запрещён.

"Власти Одесской области, просьба не волноваться: русский язык обязательно будет в русском городе Одесса", — заверил публицист.

Он напомнил, что город был основан русской императрицей Екатериной Великой, а "демилитаризация Украины означает отсутствие у неё выхода к морю".