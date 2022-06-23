Судзуки: РФ вынудили начать спецоперацию на Украине. Путин думал хладнокровно

Россию вынудили начать спецоперацию на Украине, а сейчас мир лишь подогревает противостояние, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки. По словам парламентария, почему-то все забыли, что Киев отказался выполнять Минские договорённости и сам спровоцировал конфликт.

Как подчеркнул депутат, сейчас мировое сообщество "однобоко" смотрит на проблему и до сих пор не желает прислушаться к Москве.

"Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства", — пояснил политик РИА Новости.

Как подчеркнул депутат, Украина подписала ряд Минских соглашений, но решила не исполнять. Россия, чтобы защитить собственные интересы, была вынуждена начать СВО. Однако, по мнению парламентария, нужно объективно оценивать ситуацию и не перекладывать вину только на Москву.

"Тот, кто первый начал — неправ, но и на том, кто создал причину для этого — тоже лежит ответственность", — резюмировал Судзуки.