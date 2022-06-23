Премьер Эстонии Каллас: "российская агрессия" сотрёт с карты страны Балтии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что модель поведения НАТО в отношении "российской агрессии" устарела после начала спецоперации на Украине. По мнению политика, Североатлантический альянс должен вмешаться в ситуацию в странах Балтии, иначе Россия "сотрёт их с карты".

По мнению Каллас, на фоне спецоперации на Украине альянс должен незамедлительно отреагировать на происходящее в странах Балтии:

Эстонии,

Латвии,

Литве.

"Если сравнить размеры Украины и Прибалтики, то это будет означать полное уничтожение наших стран, нашей культуры", — заявила премьер на брифинге. — Те из вас, кто был в Таллинне и знает наш Старый город и многовековую историю и культуру, которые здесь есть, всё это будет стёрто с карты, в том числе наш народ, наша нация".

Как конкретно Североатлантический альянс должен "себя проявить" на территории Балтии, Каллас не уточнила, но подчеркнула, что стратегия ждать "российского вторжения" и только потом действовать — устарела.