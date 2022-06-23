Франция и Германия заняли позицию стороннего наблюдателя в украинском конфликте и оставили Незалежную "наедине с Россией", заявил британский аналитик Эндрю Теттенборн. По его мнению, страны абсолютно безучастны в сложившейся ситуации.
Кроме того, аналитик провёл анализ социологических опросов в ФРГ и Франции, который показал, что подавляющее большинство жителей стран надеются на мирное урегулирование конфликта.
"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — написал Теттенборн в статье для журнала Spectator.
По мнению аналитика, из-за несогласованности позиций по Украине в Евросоюзе произошёл раскол. Кроме Парижа и Берлина, также "безучастными" становятся Италия и Швеция.
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