Spectator: Германия и Франция оставили Украину наедине с Россией

Франция и Германия заняли позицию стороннего наблюдателя в украинском конфликте и оставили Незалежную "наедине с Россией", заявил британский аналитик Эндрю Теттенборн. По его мнению, страны абсолютно безучастны в сложившейся ситуации.

Кроме того, аналитик провёл анализ социологических опросов в ФРГ и Франции, который показал, что подавляющее большинство жителей стран надеются на мирное урегулирование конфликта.

"Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных", — написал Теттенборн в статье для журнала Spectator.

По мнению аналитика, из-за несогласованности позиций по Украине в Евросоюзе произошёл раскол. Кроме Парижа и Берлина, также "безучастными" становятся Италия и Швеция.