На вооружение ВС Украины поступили британские бронемашины HUSKY TSV

На вооружение армии Украины (ВСУ) поступили британские бронемашины Husky TSV.

В Telegram-каналах появилось видео, на которых видно как минимум два броневика. Сообщается, что украинские военные до этого прошли учения в Великобритании, и сейчас британские Husky уже находятся в зоне боевых действий.

Производимый компанией Navistar Defence, Husky представляет собой высокомобильную тактическую машину поддержки со средней броней, основанную на модели International MXT. Машина была разработана специально для британской армии.

Существует три модификации данной машины. Она может представлять собой обычный внедорожник, медицинский автомобиль или командно-штабную машину.