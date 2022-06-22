Грузины возмущены тем, что их не берут в Евросоюз

Европейская комиссия рекомендовала предоставить статус кандидата в Евросоюз Украине и Молдавии. При этом вопрос по Грузии решили отложить до конца 2022 года, заявив, что для начала "оценят, насколько страна соответствует ряду условий".

Власти Грузии же заявили о том, что "по всем европейским стандартам опережают и Украину, и Молдавию" и очень "сожалеют", что не попали в число кандидатов.

Пользователи соцсетей более жестко ответили на такой перформанс со стороны европейских "партнеров". Они не понимают, "что еще должна пережить" Грузия и "как ей перестроиться", чтобы заявку страны приняли:

"Такое впечатление, что в Евросоюз нас примут только после его распада". "Все из-за того, что на Украине и в Молдавии уже провели гей-парады? Хотим ли мы такую Европу?" "Теперь кто-нибудь докажите мне, что Украина и Молдавия ближе нас к вступлению в Евросоюз. Европа использовала двойные стандарты и предала надежду тысяч таких, как я, имеющих другую точку зрения. Думаю, что наша страна должна минимизировать отношения с ЕС". "Это несправедливо. Если бы мы начали войну, то нас бы, конечно же, приняли. Ну и заслуги оппозиции, куда без нее?"