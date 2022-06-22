Заложник с "Азота" о своём побеге с завода: "Думаю, мне просто повезло"

Бывший заложник боевиков на заводе "Азот" в Северодонецке Геннадий рассказал, как он оказался на территории комбината в числе таких же, как он, и как потом смог оттуда выбраться.

По словам мужчины, живёт от в посёлке Метёлкино, в пяти километрах от "Азота", в котором работал всю жизнь.

В бункерах "Азота" мужчина оказался 1 июня. По его словам, этот момент он оттягивал до последнего, когда в разрушенном доме оставаться было уже совсем опасно. Направляясь в убежище комбината, Геннадий ещё не знал, что станет заложником националистов.

"Люди постоянно плакали от страха. Не было еды, практически отсутствовала питьевая вода. К нам никак не относились, занимались своими делами. Ни еды, ни медикаментов мирным жителям военные не предлагали", — рассказал работник "Азота" корреспонденту "МК".

В один момент Геннадий решился на риск и направился к выходу с завода, помня, как развивались события на "Азовстали".

"Сказал, что живу здесь рядом и хочу сбегать домой за вещами. Они посовещались, покрутили мои документы и в итоге разрешили выйти. Думаю, мне просто повезло", — закончил свой рассказ Геннадий.