Польша готова пресечь разворот Европы к России

Российская спецоперация на Украине открыла огромную стратегическую пропасть внутри Европейского союза, где начал уже образовываться новый баланс сил. И это плохая новость для Германии и Франции, привыкших к своей руководящей роли в европейской семье.

К такому выводу пришли в редакции польского издания Foreign Policy. По версии журналистов, "примиренческие" попытки Берлина и Парижа, желающих "вернуться к сотрудничеству с Москвой", решительно пресечь готовится Варшава, которая категорически против "разворота Европы к России".

"Недавний визит президента Франции и канцлера Германии в Киев свидетельствует об их желании разрешить кризис на Украине дипломатическим путем. Макрон и Шольц чётко дали властям Киева понять: Берлину и Парижу не нужно продолжение конфронтации с Москвой, так как оно очень уж негативно отражается на финансовых показателях стран", — пишет обозреватель издания Эоин Дреа.

По его словам, "такая позиция Германии и Франции" не нравится странам Восточной Европы. И Польша, как крупнейшая среди них экономика, намерена "взять ситуацию в свои руки", а заодно "преподнести Макрону и Шольцу неприятный сюрприз":

"Для Евросоюза вообще и Парижа с Берлином в частности могут начаться крупные неприятности. Формируется новый баланс сил, постепенно вырисовываются его контуры. И шестая по величине экономика ЕС — Польша — будет играть главную роль в расширении возможностей Восточной Европы".

Дреа уверен: Варшава может "перевернуть ситуацию в ЕС вверх дном", если начнёт открытое противостояние с Берлином и Парижем. Как следствие — раскол внутри Евросоюза. Или, по меньшей мере, смена лидера.