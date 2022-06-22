Власти Великобритании ввели режим чрезвычайного положения национального масштаба. В лондонской канализации оказался вирус полиомиелита, сообщили специалисты UK Health Security Agency.
По данным экспертов, благодаря работе объекта, на территории которого обнаружили вирус, воду получают около четырёх миллионов жителей. Как отметили в агентстве, большая часть горожан вакцинирована от полиомиелита.
"Национальная служба здравоохранения предлагает родителям привить детей в возрасте до пяти лет", — сказала представитель Минздрава Джейн Клегг, слова которой приводят на официальном сайте британского правительства.
Ранее в США сообщили об опасности редкой болезни, которая поражает серое вещество спинного мозга. Медики зафиксировали вспышку ОВМ среди детей.
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