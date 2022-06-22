В рядах ВСУ, попавших в окружение у населённых пунктов Горское и Золотое, наблюдается "настоящая паника". Заградотряды не дают им сдаться, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"На данном участке местности у украинских вооружённых формирований настоящая паника. У них потеряно управление, они не знают, что делать", — сказал он в эфире "Россия 24".
Марочко добавил, что попавшие в окружение бойцы ВСУ хотели сдаться, но направленные туда заградотряды "не давали это сделать".
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