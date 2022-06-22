Нарышкин: в католической церкви Польши обсуждают поглощение львовской общины

Представители Службы внешней разведки РФ сообщили, что руководство католической церкви Польши намерено взять под контроль Львовскую архиепископию Римско-католической церкви на Украине.

"В Конференции польских епископов всерьёз обсуждается вопрос о поглощении", — подчеркнули в пресс-бюро СВР.

По словам директора службы Сергея Нарышкина, Варшава хочет получить западные территории Украины. Как отметил политик, план захвата обсуждают не только чиновники, но и представители духовенства.

Ранее бывший украинский парламентарий Илья Кива предупредил, что польские власти планируют аннексировать часть страны в июле.