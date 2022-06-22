Литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что власти республики предусмотрели исключение из системы электроснабжения со стороны РФ. Таким образом Москва может ответить на решение Вильнюса остановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.
"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, к отключению от БРЭЛЛ", — подчеркнул президент, слова которого приводит Reuters.
Известно, что БРЭЛЛ — это Электрическое кольцо Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы. По данным американских журналистов, хоть и Прибалтика зависит от ресурсов нашей страны, в 2021 году Вильнюс установил аппараты для быстрого подключение к сети Европы.
Вместе с этим Науседа сказал, что вооружённого конфликта России и Литвы не будет. Свою позицию президент объяснил членством страны в военно-политическом блоке НАТО.
Ранее о возможном исключении Вильнюса из Электрического кольца заявили в ЛДПР. Также российские депутаты пригрозили запретить транзит литовским дальнобойщикам и реализовать проект Сувалкинского сухопутного коридора.
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