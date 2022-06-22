Президент Литвы Науседа: страна выдержит отключение электроснабжения из России

Литовский лидер Гитанас Науседа сообщил, что власти республики предусмотрели исключение из системы электроснабжения со стороны РФ. Таким образом Москва может ответить на решение Вильнюса остановить железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область.

"Мы готовы к недружественным действиям со стороны России, к отключению от БРЭЛЛ", — подчеркнул президент, слова которого приводит Reuters.

Известно, что БРЭЛЛ — это Электрическое кольцо Белоруссии, РФ, Эстонии, Латвии и Литвы. По данным американских журналистов, хоть и Прибалтика зависит от ресурсов нашей страны, в 2021 году Вильнюс установил аппараты для быстрого подключение к сети Европы.

Вместе с этим Науседа сказал, что вооружённого конфликта России и Литвы не будет. Свою позицию президент объяснил членством страны в военно-политическом блоке НАТО.

Ранее о возможном исключении Вильнюса из Электрического кольца заявили в ЛДПР. Также российские депутаты пригрозили запретить транзит литовским дальнобойщикам и реализовать проект Сувалкинского сухопутного коридора.