Спикер Минобороны Украины: Белоруссия разместила на границе муляжи танков

Белоруссия разместила на границе с Украиной деревянные муляжи танков. Такое заявление сделал спикер украинского Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга.

По его словам, таким образом Белоруссия проводит мероприятия для демонстрации своего присутствия.

"С целью проведения мероприятий оперативной маскировки и демонстрации своего присутствия подразделения Вооруженных сил Белоруссии размещают в приграничных с Украиной районах деревянные муляжи танков", — заявил Мотузяник.

Отметим, что пока никаких фактов, подтверждающих эту информацию, нет

Ранее советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович объяснил, почему не нужно бояться нападения со стороны Белоруссии.