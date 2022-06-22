Кнутов: России не нужно поддаваться на провокации НАТО в Литве

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, НАТО посредством Литвы намеревается подтолкнуть Россию к новому конфликту, теперь уже в Ленинградской области.

Эксперт считает, что Запад умело манипулирует наименее защищёнными местами РФ.

"События на Украине — достаточно серьезная операция с нашей стороны. Если здесь попытаться еще подтянуть Калининград, а там еще и Курилы… Запад крайне заинтересован в этом и попытается доводить ситуацию до конфликта", — выразил мнение Кнутов в разговоре с "Украина.ру".

Тем не менее Москва должна проявить стойкость, и не поддаваться на провокации, уверен эксперт. В случае с Литвой России нужно действовать зеркально, используя для этого имеющиеся ресурсы и посредничество Белоруссии, которая готова устроить Литве блокаду наподобие той, какую она организовала Калининграду, считает Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что бороться с НАТО важно именно экономическими методами, не доводя дело до вооружённого противостояния.

"Здесь должна быть экономическая борьба, а ни в коем случае не военная. Хотя расчет поляками и расчет натовцами делается на то, чтобы зажечь, чтобы там разгорелся настоящий конфликт", — добавил Кнутов.