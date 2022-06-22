Спутник США снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки БПЛА

Американский спутник Worldview-1 снимал Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, который находится в Ростовской области, за три дня до атаки беспилотников.

По данным РИА Новости, после начала спецоперации на Украине спутники Worldview-1 и Worldview-2 снимали район предприятия три раза: 5 мая, 12 июня и 19 июня.

Инцидент произошёл утром 22 июня. Прилетевшие с территории Украины беспилотные летательные аппараты нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ, в результате чего на предприятии начался пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. Сотрудники МЧС потушили огонь через полтора часа. Никто из сотрудников предприятия не пострадал, однако оборудование оказалось повреждено. Сейчас специалисты оценивают причинённый ущерб.

Ранее стало известно, что американские спутники вели съёмку острова Змеиный за несколько дней до попытки Вооружённых сил Украины захватить остров. Также спутники США фотографировали район буровых платформ в Чёрном море, которые через неделю были атакованы ВСУ.