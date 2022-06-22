Международный эксперт назвал "климатической бомбой" планы ФРГ вернуться к углю

Планируемое Берлином возрождение угольной энергетики на фоне отказа от российского газа нанесёт большой урон экологии. Уголь станет "климатической бомбой" для Германии, заявил в беседе с Pravda. Ru международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

"Уголь — это самая грязная энергия, которую можно сейчас представить. Это и есть климатическая бомба", — сказал он.

Аналитик отметил, что Германия обладает крупнейшими в Европе запасами бурого и каменного угля после России. Поэтому на фоне отказа от российского газа Берлин хочет перезапустить свою угольную промышленность, которая не даст немцам замёрзнуть зимой.

"Есть и второй вариант: они будут его покупать в Австралии, Индонезии, Мозамбике. Но это всё очень далеко, очень дорого, и, естественно, не всем хватит, и часть будет мёрзнуть", — добавил Демидов.

Ранее Junge Welt сообщило, что глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек призвал возродить в стране угольную энергетику, а также отменить запрет на технологию добычи природного газа путём фрекинга, предполагающего гидроразрыв пласта. В издании эту технологию назвали "убийцей климата" и обвинили власти Германии в готовности обречь мир на "климатический коллапс" ради борьбы против России.