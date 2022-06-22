Пресс-служба НМ ЛНР: подразделение ВСУ попало в огневой мешок у Горского

Пресс-служба НМ ЛНР сообщает, что подразделение Вооружённых сил Украины (ВСУ) попало в огневой мешок у Горского (ЛНР).

Союзные силы Армии России и ЛНР замкнули кольцо вокруг группировки украинских боевиков. Пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщает, что военнослужащие 14-го батальона территориальной обороны НМ ЛНР уничтожают украинских нацистов и стремительно продвигаются в районе Горского. НМ ЛНР взяла под контроль стратегически важный участок дороги на Лисичанск. Украинские боевики теперь находятся в огневом мешке, сообщают представители пресс-службы НМ ЛНР.

"Нас было две группы. Одна подходила по восточной тропе, а мы с севера по тропе. Подошли к низу, слышим — трёхсотый стонет. Вот с этого места услышали переговоры: "Хлопцы, хлопцы". <…> Ну, мы их аккуратненько и выбили", — рассказал военнослужащий НМ ЛНР с позывным "Чувар".

Украинские нацисты так крепко держали оборону, что при приближении войск НМ ЛНР побросали своё оружие, боеприпасы и оборудование.

"В итоге они начали просто ломиться, убегать на север, через леса, через мост, через поля, через всё. Оставляли своих раненых, не обращая внимания ни на что. Добивали своих раненых, потому что не могли их тащить", — рассказал о ситуации военнослужащий НМ ЛНР "Кедр".