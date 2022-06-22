В Польше пропадает урожай ягод из-за конфликта на Украине

В Польше на фермах гниют ягоды из-за нехватки сезонных рабочих, ситуация может ухудшаться с каждой неделей. Об этом рассказал президент польской ассоциации производителей фруктов, член парламента Мирослав Малишевский в радиоэфире.

По его словам, это в первую очередь связано с тем, что запрещён выезд из Украины мужчин, которые работали в прошлые сезоны на сборах ягод.

В качестве варианта поляки рассматривают привлечение рабочих из Узбекистана.

"Не хватает рабочих рук. Прежде всего, не хватает мужчин, которые взялись бы за более тяжелую работу, например, управлять грузовиком, трактором или разбрасывать удобрения. У нас есть информация, что сейчас из-за кризиса в России более 4 миллионов граждан Узбекистана вернулись в свою страну, сейчас они безработные и готовы приехать в Польшу", — заявил Малишевский.

В прошлом году Польша также испытывала проблемы со сбором ягод на фоне закрытия границ из-за пандемии.