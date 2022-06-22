Пленный срочник ВСУ: возвращаться на Украину нет желания, я уже "нахлебался"

Сдавшийся в плен украинский солдат-срочник Алексей Невзглядов рассказал, почему ни за что не вернётся на Украину и по какой причине хочет стать гражданином РФ.

Боец рассказал, что в украинской армии он оказался не по своему желанию — его пригрозили посадить на три года, если он не придёт на сборный пункт.

Киевлянин отметил, что деньги за службу после начала спецоперации им платить перестали, и он жил на то, что переводили ему на карту родители, оставшиеся в Киеве. Бывший солдат признался, что в их части не хватало оружия, поэтому его инструментами "были в основном метла, лопата или кисточка", потому что его и его товарищей использовали как бесплатную рабочую силу.

Перед тем, как сдаться в плен, срочники из разбитой российскими войсками колонны несколько месяцев прятались в сёлах Херсонской области, потому что командование их бросило.

"Все, что нам на Украине рассказывали о "зверствах русских", оказалось неправдой. "Здесь хорошие, понимающие люди, вошли в мою ситуацию и помогают мне, чем могут", — рассказал срочник в беседе с ФАН.

Солдат добавил, что хочет получить паспорт РФ, выучиться, найти друзей, жениться и работать в России, уровень жизни в которой значительно выше, чем на Украине.

Возвращаться на Украину, и тем более в армию у Невзглядова нет ни малейшего желания, потому что он "уже нахлебался украинского гнёта".

"Я называю этим словом то, что наше правительство постоянно нам врет, пытается внушить информацию, которая вообще не имеет ничего общего с реальностью. Но ведь интернет сейчас доступен каждому, и вся эта ложь вылезает наружу", — добавил он.