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МИД РФ Захарова надеется, что США не будут затягивать с признанием ДНР и ЛНР

Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется на скорое признание США Донецкой и Луганской Республик.

Территория у посольства США в Москве названа "площадью Донецкой Народной Республики". Мария Захарова в среду на брифинге выразила надежду, что США теперь не будут затягивать с признанием ЛНР и ДНР.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты Америки теперь не будут затягивать с признанием молодых республик Донбасса, потенциал там отличный", - сказала Захарова.

Она также поблагодарила американских дипломатов и депутатов Мосгордумы за то, что они поддержали данную инициативу.

"Мы увидели, как посольство Соединенных Штатов Америки полностью эту инициативу поддержало. Благодарим за это американских дипломатов, за понимание, поддержку, и, конечно, пиар этой акции", — добавила Захарова.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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