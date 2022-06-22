Politico: прямое столкновение РФ и НАТО может произойти в Сувалкском коридоре

Американский аналитик Мэтью Карничниг считает, что самой вероятной зоной прямого столкновения России и НАТО является Сувалкский коридор на польско-литовской границе. Он убеждён, что литовские войска не смогут противостоять российской армии без поддержки со стороны альянса. Однако Вильнюс всё равно идёт на явное обострение отношений с Москвой.

Этот сухопутный коридор длиной около 100 км может соединить Белоруссию с Калининградской областью России. На данный момент по этой территории проходит граница Польши и Литвы. Литовские военные уже сейчас называют Сувалкский коридор "ахиллесовой пятой" страны.

Если Россия начнёт проводить операцию в этом регионе, то сможет одновременно осуществить наступление с востока и с запада. В результате российская армия отрежет страны Прибалтики от союзников по НАТО на юге.

"Нападение России на Польшу или Литву явно активизирует механизм коллективной обороны, предусмотренный пятой статьей устава НАТО, и к конфликту немедленно присоединятся все члены альянса, начиная с Турции и Болгарии и заканчивая Францией и США", — отмечается в публикации Politico.