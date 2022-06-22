Западные страны хотели "задушить" экономику России путём введения санкций, однако эти планы провалились, пишет The New York Times.
По информации издания, КНР и Индия закупают нефть у РФ практически в тех же объёмах, что и Запад до утверждения ограничительных мер.
"Цены на нефть стали настолько высокими, что Россия теперь зарабатывает на её продаже ещё больше денег, чем четыре месяца назад", — сказано в материале.
Кроме того, NYT отмечает, что после введения антироссийских санкций китайский импорт увеличился на 28 процентов. Власти Индии, подчёркивает издание, также нарастили покупки российской нефти, хотя до начала спецоперации покупали её в небольших количествах.
Авторы материала добавили, что экономика России приближается к своему допандемийному состоянию. Это связано с укреплением национальной валюты РФ и наращиванием торговых связей, считают в NYT.
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